Nobelovu cenu za chemii získali otcové a krotitelé lithiové baterie

Švédský Karolínský institut udělil Nobelovu cenu za chemii Johnu B. Goodenoughovi, Stanleymu Whittinghamovi a Akiru Yoshinovi za jejich práci na vývoji lithiových baterií. Goodenough se stal ve věku 97 let nejstarším držitelem Nobelovy ceny v historii.

„Díky rozvoji těchto baterií jsme získali přístup k celé škále přenosných přístrojů. Tito muži otevřeli cestu k udržitelnému nakládání s energií,“ odůvodnila ocenění Nobelova komise.

Alkalické baterie, které jsou dodnes používány, mají svůj původ v devatenáctém století. „Goodenough, Whittingham a Yoshino odvedli geniální práci, když vyvinuli baterii na základě nejlehčího kovu na světě – lithia, jehož extrémně reaktivní vlastnosti od sedmdesátých let minulého století krotili,“ uvedl v odůvodnění profesor Olof Ramstrom, člen Nobelovy komise.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg