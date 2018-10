Nokia 3.1 Plus je další v davu. Levný model ale opět patří do programu Android One

Výrobce HMD Global představil v uplynulých dnech další levný smartphone s čistým Androidem. Premiéru si Nokia 3.1 Plus odbyla v Indii, a tak je jasné, na které trhy se bude primárně zaměřovat. Dostupnost modelu má být ale globální, a tak se časem možná ukáže i v Evropě. Na výběr bude šedá, bílá a modrá barva ve verzích 2 + 16 a 3 + 32 GB. Cena se bude pohybovat mezi 4 a 5 tisíci korun.

Telefon patří do nižší střední třídy, čemuž odpovídá šestipalcový širokoúhlý HD+ displej bez výřezu, procesor MediaTek Helio P22, hlavní duální fotoaparát 13 + 5 Mpx a nakonec i nabízené paměti. Nadprůměrná je kapacita baterie 3 500 mAh. Telefon podporuje NFC. Má hliníková záda se čtečkou otisků. Prodávat se začne s Androidem 8 Oreo, díky zařazení do programu Android One by se měl brzy dočkat aktualizace na Pie.