Nokia 3310 slaví narozeniny. Za 19 let získala pověst nezničitelné legendy

Kompaktní, bez antény, barevná a s výměnnými kryty. Taková byla Nokia 3310. Postupem času se k výčtu přívlastků přidal také „nezničitelná“, protože když spadla na zem, stačilo sesbírat díly, složit je dohromady a telefon fungoval dál. Co bychom za to s dnešními skleněnými smartphony dali… Uživatelé s nostalgií vzpomínají na výdrž baterie až několik týdnů, nebo na legendární hru Had (zde ve druhé generaci a doplněný o vesmírnou střílečku Space Impact).

Model 3310 si vybudoval status opravdové legendy. Když se značka Nokia v roce 2017 vracela na trh, šlo především o smartphony s Androidem, ale výrobce chytře zahrál na nostalgickou strunku (jak uživatelům, tak novinářům) a představil reinkarnaci právě tohoto modelu: Nokia 3310 (2017).

Dnes je to přesně 19 let, co Nokia původní 3310 představila. Vzpomenete si na jiný telefon, který by ještě po takové době nutil lidi skládat memy a jiné vtípky? Tím spíš v době, kdy je i ten nemodernější smartphone po půl roce nahrazován novějším typem…