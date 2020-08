Kompaktní, bez antény, barevná a s výměnnými kryty. Taková byla Nokia 3310. Postupem času se k výčtu přívlastků přidal také „nezničitelná“, po pádu stačilo sesbírat díly, složit je dohromady a telefon fungoval dál. Co bychom za to s dnešními skleněnými smartphony dali… Uživatelé vzpomínají na výdrž baterie až několik týdnů, nebo na legendární hru Had (zde ve druhé generaci a doplněný o vesmírnou střílečku Space Impact).

Model 3310 si vybudoval status opravdové legendy. Když se značka Nokia v roce 2017 vracela na trh, šlo především o smartphony s Androidem, ale výrobce chytře zahrál na nostalgickou strunku (jak uživatelům, tak novinářům) a představil reinkarnaci právě tohoto modelu: Nokia 3310 (2017).

1. září je to přesně 20 let, co se představila původní Nokia 3310. Vzpomenete si na jiný telefon, který by ještě po takové době nutil lidi skládat memy a jiné vtípky? Tím spíš v době, kdy je i ten nemodernější smartphone po půl roce nahrazován novějším typem…