Nokia 4.2 je nenápadný smartphone nižší třídy, který se chce odlišit od konkurence

Nová Nokia 4.2 je poměrně nenápadný smartphone nižší střední třídy, který se v uplynulých dnech začal prodávat i na českém trhu. Výrobce HMD Global se rozhodl, že u nás nabídne pouze černou variantu v provedení 3 + 32 GB za 4 999 Kč.

Telefon není přerostlý a se svými zaoblenými hranami a nepřečnívajícím fotoaparátem vypadá elegantně. To by se mohlo líbit hlavně konzervativněji laděným uživatelům. Záda jsou ze skla a mají se stejně jako displejová strana tendenci umazávat. Rámeček má povrch z plastu, ale na celkové pevnosti konstrukce se to nijak negativně neprojevuje.

Využití ve firemním segmentu

Displej má výraznější spodní bradu a kapkovitý výřez na selfie kameru. Škoda, že výrobce použil jen HD rozlišení – čínská konkurence v této cenové hladině dokáže nabídnout Full HD. Také osazený procesor Snapdragon 439 svědčí o zařazení do nižší třídy a výše uvedená porce paměti to jen potvrzuje.

Nokia 4.2 se chce od konkurence odlišit diodou instalovanou do odemykacího tlačítka, což je sice vizuálně zajímavé, ale z praktického hlediska je stále pohodlnější mít na očích drobnou diodu nad displejem. Dalším specifikem je samostatné tlačítko pro Google Assistant, ale tuto drobnost asi ocení více ty národy, v jejichž jazyku už je asistent schopen plně komunikovat.

Další, již klasickou vlastností smartphonů Nokia je použití čistého Androidu 9 Pie a zařazení do programu Android One. Zároveň je Nokia 4.2 schválena i pro použití ve firemním segmentu a najdeme ji tedy v seznamu zařízení Android Enterprise Recommended. Právě pro firmy by novinka mohla posloužit jako relativně levný zaměstnanecký telefon. Koncový uživatel, jenž Enterprise program nevyžaduje, najde na trhu za danou cenu i lépe vybavené modely.