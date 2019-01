Nokia 6.2 dostane displej s průstřelem. Tady jsou její očekávané specifikace

Společnost HMD Global připravuje společného nástupce Nokie 6.1 a Nokie 6.1 Plus, který by mohl pokračovat v logické řadě a nazývat se Nokia 6.2, případně Nokia 6 (2019). Specifikace připravovaného smartphonu se objevily na nedávno založeném twitterovém účtu @LeaksNokia.

Nokia 6.2 (6 2019): 6.2-inch display with camera hole-punch, Snapdragon 632, 4/6GB RAM, 16MP Dual-rear Zeiss Camera,OZO Audio, First market China. Coming Jan end/Feb 2019. — Nokia_Leaks (@LeaksNokia) 10. ledna 2019

Jak by telefon mohl vypadat, naznačují nedávno zveřejněné rendery. Připravovaný smartphone s rozměry 157 × 76 × 7,9 mm má dostat v rozích zakulacený 6,2" displej, jehož součástí bude průstřel pro selfie kamerku. Na skleněných zádech se můžeme těšit na duální 16Mpx fotoaparát Zeiss a čtečku otisků prstů. Výkon dodá Snapdragon 632 se 4 či 6GB RAM, ve výbavě telefonu nebude chybět ani podpora prostorového zvuku OZO Audio.

Připravovaná Nokia 6.2 bude nástupcem Nokie 6.1:

Smartphone spadající mezi zařízení segmentu Android One má být představen v lednu či únoru, jeho prodeje budou zahájeny v Číně, odkud by se měla novinka postupně dostat do zbytku světa.