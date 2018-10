Nokia 7 Plus dostává Android 9 Pie. Mezi finskými smartphony je první

Jeden z nejzdařilejších smartphonů střední třídy, Nokia 7 Plus, získává v těchto dnech aktualizaci na operační systém Android 9 Pie. Telefon je stejně jako většina modelů vyráběných finskou společností HMD Global zařazen do programu Android One a pravidelné aktualizace tak dostává mezi prvními.

Nokia 7 Plus přináší například novinku App Actions – funkci určenou pro Android One a Google Pixel zařízení s operačním systémem Android 9 Pie. App Actions se učí během používání telefonu a poté predikuje a doporučuje akce ve chvíli, kdy to uživatel potřebuje. Další novou součástí Androidu 9 je funkce Digital Wellbeing, tu ale Google uvede až dodatečně během letošního podzimu.

Hlavní novinky Androidu 9 Pie:

App actions – Pomáhá k rychlejšímu použití telefonu předpovídáním dalšího kroku a zobrazením správné akce v telefonu

– Pomáhá k rychlejšímu použití telefonu předpovídáním dalšího kroku a zobrazením správné akce v telefonu Slices – Identifikuje relevantní informace oblíbených aplikací, aby byly snadněji dostupné, kdy je to nejvíce potřebné

– Identifikuje relevantní informace oblíbených aplikací, aby byly snadněji dostupné, kdy je to nejvíce potřebné Adaptive battery – Využívá hloubkové učení k porozumění používání telefonu a využití kapacity baterie pro nejdůležitější aplikace

– Využívá hloubkové učení k porozumění používání telefonu a využití kapacity baterie pro nejdůležitější aplikace Adaptive brightness – Automaticky přizpůsobuje jas displeje podle naučených zvyklostí uživatele

– Automaticky přizpůsobuje jas displeje podle naučených zvyklostí uživatele New System navigation – Přináší jedno domovské tlačítko zajišťující inteligentní predikce a doporučení (nutno povolit uživatelem)

Digital Wellbeing přinese tyto funkce:

Dashboard – Zobrazuje čas strávený v prostředí telefonu včetně toho, kolikrát bylo zařízení odemknuto a počet přijatých notifikací

– Zobrazuje čas strávený v prostředí telefonu včetně toho, kolikrát bylo zařízení odemknuto a počet přijatých notifikací App Timers ​– Natavení časových limitů pro používání jednotlivých aplikací

​– Natavení časových limitů pro používání jednotlivých aplikací Wind Down and Do Not Disturb​ – Obrazovka se přepne do šedých odstínů, zatímco Do Not Disturb funkce utiší notifikace pro klidný spánek. Funkce Do Not Disturb lze zapnout kdykoliv uživatel cítí potřebu být offline.

Nokia 7 Plus katalog | recenze rozměry a hmotnost: 158 × 76 × 9,6 mm

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (300|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 14nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), blesk 78 %

vybavenost 1,9/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

Harmonogram aktualizací smartphonů Nokia: