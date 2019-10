Nokia 8.1 dostává aktualizaci na Android 10. Další finské modely budou brzy následovat

Výrobce Nokií, společnost HMD Global, dostává svému slibu na brzké zpřístupnění Androidu 10 pro své smartphony, který zákazníkům dal před dvěma měsíci. Jako první přichází na řadu necelý rok stará Nokia 8.1. Majitelé tohoto modelu vyšší střední třídy dostanou v nejbližších dnech do svých telefonů OTA aktualizaci s Androidem 10.

Další modely budou následovat podle již dříve zveřejněného harmonogramu:

Nokia používá ve svých smartphonech čistý Android a drtivá většina modelů je zapojena také do programu Android One. Aktualizace na Android 10 přinese do prostředí mezi jinými i tyto novinky: