Nokia 8.1 je nejvyšší letošní model finské značky, ale pravá vlajková loď to není

Výrobce HMD Global dnes na tiskové konferenci v Dubaji konečně odhalil nový smartphone Nokia 8.1. Ve značení má pro letošek tato Nokia nejvyšší číslo, ale to neznamená, že jde o vlajkový model. Tím se až v příštím roce stane nejspíš Nokia 9, tento model směřuje do vyšší střední třídy.

Telefon se drží designu nastaveného už modelem Nokia 7.1. Kovový rám drží pohromadě tělo se skleněnými zády a širokoúhlým displejem, kterému nechybí výřez ve tvaru vaničky. Úhlopříčka tentokrát narostla na 6,2 palce při Full HD+ rozlišení. Panel opět podporuje kontrastní zobrazení HDR10.

Výkon zařízení dodává procesor Snapdragon 710, k dispozici bude 4 + 64 GB paměti. Duální hlavní fotoaparát s optikou Zeiss obsahuje senzory 12 a 13 Mpx, druhý objektiv slouží pro bokeh efekt. Nechybí optická stabilizace obrazu, ani umělá inteligence (AI) zapojená do procesu fotografování. Baterie disponuje kapacitou 3 500 mAh.

Nová Nokia 8.1 je lehce výkonnější Nokia 7.1 s větší úhlopříčkou displeje. Běží rovnou z výroby na Androidu 9 Pie a samozřejmě je zařazena do programu Android One. Na výběr bude ve třech barevných kombinacích: modro-stříbrná, šedo-měděná a šedo-stříbrná. Do prodeje půjde na konci prosince za 10 tisíc korun.