Nokia 8.3 5G oficiálně v prodeji. Cena je naštěstí nižší, než se čekalo

S několikaměsíčním zpožděním proti trhům západní Evropy se také do České republiky oficiální cestou dostává „mobil agenta 007“, tedy Nokia 8.3 5G. Prodeji by mohla pomoci rozumněji nastavená cenovka na 14 990 Kč. Už dříve se daly sehnat přeprodávané kusy z dovozu, jejich šplhala ke 20 tisícům. Telefon bude k dispozici exkluzivně u Datartu, a to v tmavě zelené barvě a jediné paměťové variantě 8 + 128 GB.

Nokia 8.3 5G opět sází na „skandinávský“ design, který charakterizují elegantně zaoblené tvary a kruhový objektiv fotoaparátu. Jde o větší zařízení s 6,8“ Full HD+ displejem. Čtečka otisků je zapuštěna do bočního tlačítka, nechybí dokonce ani 3,5mm jack. Výkon a také 5G konektivitu dodá čipset Qualcomm Snapdragon 765G. Baterie disponuje kapacitou 4 500 mAh, dobíjí se přes USB-C. Bezdrátové dobíjení telefon bohužel nepodporuje.

Hlavní fotoaparát obsahuje čtveřici čoček s optikou značky Zeiss. Primární objektiv nabídne 64Mpx rozlišení a světelnost f1.9, dále je zde 12Mpx širokáč, 2MPx makro objektiv a také senzor hloubky ostrosti. Samozřejmostí u Nokií je čistý operační systém Android, z výroby zatím ve verzi 10, ale s příslibem brzké aktualizace na letošní verzi 11.

Nokia 8.3 katalog rozměry a hmotnost: 172 × 79 × 9,0 mm, 220 g

displej: 6,8", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 387 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (400 GB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 765G (8× Kryo 475, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 68 %

vybavenost cena: ještě se neprodává