Nokia 9 PureView má 5 hlavních foťáků a používá je úplně jinak, než byste čekali

Tenhle telefon měl být představený už loni na podzim, ale vývojáři ještě museli ladit – vzali si totiž velké sousto. Zatímco konkurence přidává do mobilů širokoúhlou a zoomovací optiku, všech pět objektivů značky Zeiss v Nokii 9 PureView sbírá data pro jediný snímek špičkové kvality.

Dva fotoaparáty jsou barevné, tři monochromatické budou sbírat detaily. Nokia tvrdí, že tato konfigurace pobere 10× více světla, než jeden konvenční fotoaparát. Každý snímek bude automaticky pořízený v HDR režimu – barevné fotoaparáty si spektrum rozdělí na polovinu, monochromatické dokonce na třetiny, takže jeden pobere detaily i v těch nejtemnějších stínech, druhý vezme střed spektra a třetí zachytí detaily ve světlých oblastech scény.

Takhle fotky ještě nikdo neskládá

Všechny fotoaparáty exponují naráz, data pak jdou do grafického koprocesoru, který vše smíchá dohromady. Výsledkem má být 12MPx snímek, který obrazovou kvalitou překoná všechno, co dosud lezlo z mobilních telefonů. Lze fotit také do nekomprimovaného formátu RAW/DNG, přímo v telefonu je aplikace Adobe Lightroom, ve které se o úpravy postará sám uživatel.

Dalším trumfem má být pokročilé mapování hloubky scény, které umožní rozostřit pozadí. Data se ke snímkům ukládají automaticky, takže rozmazávat můžete klidně až dodatečně v mobilu nebo v Google Fotkách.

Výbava

V útrobách Nokia 9 PureView tepe procesor Qualcomm Snapdragon, ale vinou zmíněného zdržení to není nejnovější model 855, ale loňský 845. K dispozici je také 6 GB RAM a 128GB úložiště.



Nokia 9 PureView na barcelonské tiskovce.

Displej je plastický OLED s rozlišením 2K a technologií PureDisplay. Nechybí bezdrátové nabíjení Qi a čtečka otisků v displeji. Obrazovku i záda chrání tvrzené sklo Gorilla Glass 5.

Nokia 9 PureView bude dostupná na vybraných trzích v průběhu března za cenu 699 dolarů. Po přepočtení a daňové přirážce by se tak česká cena mohla pohybovat někde kolem 19 500 Kč. Telefon by se měl podívat také do České republiky, přesný datum však zatím neznáme.

Článek postupně doplňujeme...