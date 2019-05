Nokia 9 Pureview: Pětifoťák potěší hračičky, cena všechny ostatní

V uplynulých dnech se na českém trhu začal prodávat zatím nejvyšší letošní model Nokia 9 Pureview. Jak ale výrobce podotýká, nejedná se o vlajkový model v pravém smyslu – tím nadále zůstává Nokia 8.1. „Devítka“ je určená hlavně nadšencům do mobilní fotografie, kteří si následně vyhrají s úpravou fotek.

O hardwaru zařízení toho bylo napsáno už hodně – stručně řečeno jde o výbavu vlajkových lodí z loňského roku. To ale Nokii 9 nijak zásadně nedegraduje a vzhledem k české prodejní cenovce 16 tisíc korun je to zajímavá alternativa k nejvybavenějším, ale zároveň i nejdražším top smartphonům.

Na Nokii 9 se nám moc líbí její zpracování a čistý design. Dosud se nikomu nepodařilo zapustit všechny čočky fotoaparátu do těla tak elegantním a ladným způsobem. Telefon má pravda tu výhodu, že čočky jsou všechny stejně velké a když se postaví do šestiúhelníku (spolu s diodou blesku a ToF senzorem), vypadá to skvěle.

OLED bez výřezu a bezdrátové dobíjení

Naopak nevýhodou čoček zarovnaných se zády je skutečnost, že se o to více umazávají, protože po nich nevědomky stále přejíždíte prsty. Před každým fotografováním je proto nutné celou oblast dobře vyleštit. To platí nakonec o celých skleněných zádech, která jsou k okrajům zakřivená a jsou přímo magnetem na otisky.

První dojmy na videu z MWC 2019 v Barceloně:

Přední displejová část je naopak rovná, neobsahuje žádný ošklivý výřez a nevelké rámečky okolo displeje jsou barevně sladěny se zbytkem telefonu. Použitý P-OLED je se svým 2K rozlišením na šestipalcové diagonále krásně jemný a má dobré barevné podání. Optická čtečka otisků je vestavěná přímo do skla displeje a je nutné si na ni trochu zvykat – technologie je zatím o poznání pomalejší než u čteček mimo plochu displeje.

Telefon je vyroben v kombinaci kovu a skla a díky tomu, že není přerostlý, dobře se drží v ruce. Splňuje stupeň krytí proti vodě a prachu IP67. Voděodolnosti padl za oběť 3,5mm jack. Další výtka směřuje k faktu, že vnitřní úložiště 128 GB nelze rozšířit paměťovou kartou. Tělo kryje odolné sklo Gorilla Glass 5 a funguje i bezdrátové dobíjení Qi.

Nokia 9 PureView katalog | preview rozměry a hmotnost: 155 × 75 × 8 mm, 172 g

displej: 6'', kapacitní P-OLED, 1 440 × 2 880, 537 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 3 320 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,5 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 78 %

vybavenost ?

vybavenost ?

Hlavní radostí smartphonu je fotoaparát. Umí fotit do RAWu, zároveň snímá v několika úrovních hloubky ostrosti a následně s fotkami umožňuje mnoho dodatečných úprav rovnou v telefonu. Při pořízení prvních několika snímků jsme ještě v telefonu neměli finální software, proto si závěrečný verdikt k fotoaparátu necháme až do recenze, ale už teď je zřejmé, kde jsou jeho silné stránky – přirozené podání barev, dobrá kresba a zejména vynikající dynamický rozsah (HDR).

Absenci stabilizace obrazu foťák částečně nahrazuje trojicí monochromatických senzorů, které slouží primárně k zachycení více světla do snímku. Díky nim také vypadají velmi pěkně černobílé snímky, které vznikají nativním způsobem a nikoli vyfocením na RGB senzor a jejich následným odbarvením jako u většiny jiných smartphonů. Noční režim by měla vylepšit aktualizace softwaru, která v těchto dnech na Nokii 9 Pureview míří.

Ukázkové fotografie:



Exteriér



Interiér



Zoom u Nokie 9 Pureview není bezztrátový – vniká digitálním výřezem z velkého množství obrazových dat



Hlavní síla fotoaparátu tkví v širokém dynamickém rozsahu scény (HDR)



Zdařilé je také ostření na různá místa ve scéně, měnit je můžete i dodatečně



Makro