Nokia 9 Pureview s pěti očima nakukuje do Česka. Cena příjemně překvapí

Další ze smartphonů představených na veletrhu MWC 2019 v Barceloně si razí cestu na český trh. Dostupnost finského vlajkového modelu Nokia 9 Pureview potvrdila na svých stránkách Alza.cz. První zájemci už si mohou zařízení předobjednat s tím, že fyzicky na skladě by ho měl mít výrobce 4. dubna.

Výrobce Nokií HMD Global dlouho evropskou cenu nechtěl prozradit, k dispozici při uvedení byla pouze dolarová cenovka 699. Po přepočtu a přičtení daně by se česká cena šplhala někam ke dvaceti tisícům. O to příjemnějším překvapením je cena udávaná Alzou 15 999 Kč, kterou by měli následně dodržovat i další prodejci z oficiální české distribuce.

Nokii 9 Pureview jsme vyzkoušeli na veletrhu v Barceloně:

HMD Global moc dobře ví, kdo na trhu jsou její největší konkurenti – značky Honor, Asus a Xiaomi. Proto je zvolená česká cena adekvátní a zároveň konkurenceschopná. Pokud totiž odhlédneme od pětičočkového hlavního fotoaparátu, je Nokia 9 Pureview po stránce hardwaru – zejména díky procesoru Snapdragon 845 – špičkový model s parametry z loňského roku.