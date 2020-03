Nokia musí kvůli koronaviru odložit aktualizace některých smartphonů na Android 10

Koronavirus má neblahý vliv na provoz většiny firem, ty vyrábějící smartphony nevyjímaje. V uplynulých dnech oznámil finský výrobce smartphonů Nokia, že bude muset odložit některé slibované aktualizace softwaru pro své starší smartphony.



Zde můžete srovnat původní plánované (vlevo) a nové odložené (vpravo) termíny aktualizací Androidu 10 pro jednotlivé modely smartphonů Nokia (Zdroj: HMD Global)

Android 10 se nedostane v původním plánovaném termínu na modely Nokia 1, 1 Plus, 2.1, 3.1, 3.1 Plus, 3.2, 4.2, 5.1, 5.1 Plus a 8 Sirocco. Ve většině případů by nemělo dojít ke zdržení delšímu než o jeden nebo maximálně dva měsíce. Do konce druhého kvartálu by chtěl mít výrobce všechny starší modely aktualizované, aby mohl pomalu začít připravovat updaty pro budoucí Android 11.

Via: Twitter