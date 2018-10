Nokia opráší značku PureView. Dočkáme se na přelomu roku

Značka PureView byla mobilnímu světu představena již v roce 2013 v souvislosti s legendárním fotomobilem Nokia 808 PureView. To byl dosud také jediný telefon, který měl uvedený pojem přímo v názvu. Další telefony Nokia sice disponovali fotoaparáty s technologií PureView, do názvu se však již „PureView” nikdy nedostalo. To se ale zřejmě brzy změní.

Společnost HMD Global, která na základě licence vyrábí telefony pod značkou Nokia, totiž nedávno koupila od společnosti Microsoft práva k užívání také značky PureView. Odkup těchto práv totiž nebyl součástí původní dohody. Navíc to vypadá, že s nasazením věhlasného přídomku nebude výrobce příliš dlouho otálet.

Vzhledem k tomu, že pojem PureView vždy doprovázel telefony s výborným fotografickými schopnostmi, lze čekat, že tomu tak bude i v tomto případě. V této souvislosti se proto vyloženě nabízí, že HMD Global využije označení PureView u svého dalšího top modelu. Tím by měla být Nokia 9 (PureView), přičemž jejím hlavním poznávacím znamením bude pětice fotoaparátů na zadní straně. K jeho představení by pak mělo dojít koncem letošního nebo začátkem příštího roku.

Zdroj: Twitter