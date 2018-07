Nokia pouští na český trh znovuzrozený Banán a levný Android One

Nokia 8110 a Nokia 3.1 míří na český. První jmenovaný je reinkarnací legendárního banánu z devadesátých let a stojí 1 999 Kč. Jednoduchý telefon s numerickou klávesnicí můžete mít v černé nebo žluté barvě (na ni má exkluzivitu Alza). Druhý jmenovaný je smartphone s platformou Android One a bude stát 3 599 Kč. Dostupný bude v barevné kombinaci Black/Chrome, varianta Blue/Copper přijde do prodeje později.

Loňská Nokia 3 je dosud nejúspěšnějším modelem z portfolia chytrých telefonů HMD Global a Nokia 3.1 bude chtít navázat. Hliníkové tělo, displej se zaoblenými hranami a HD+ rozlišení na 5,2" displeji s poměrem stran 18:9, procesor MediaTek 6750, 2 GB paměti a 16GB úložiště. Fotoaparát má 13 MPx a podporuje technologii NFC, takže s ním jde platit přes Android Pay. Android One znamená kvalitně odladěný operační systém od Googlu, dva roky aktualizací a tři roky bezpečnostních záplat.



Vzpomínáte na legendu?

Nokia 8110 oživuje ikonický design s vysouvacím krytem klávesnice, pomocí kterého lze zvednout hovor. V jednoduchém systému nechybí kultovní hra Had, moderním prvkem je podpora 4G sítí včetně hovorů přes LTE (VoLTE). Ačkoli 8110 nemá „dospělý“ otevřený systém alá Android, přesto do ní lze instalovat jednoduché aplikace včetně velkých jmen jako je Google Assistant, Google Search, Google Maps, Facebook nebo Twitter. Umožní také práci s emaily nebo import kontaktů a synchronizaci kalendáře s Outlookem a Gmailem.

Nové Nokie jsme vyzkoušeli krátce po premiéře: