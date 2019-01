Výrobce smartphonů Nokia, společnost HMD Global, spoléhá výhradně na čistý operační systém Android od Googlu. Většina jeho modelů je dokonce zařazena do programu Android One, které mají mít vždy tu nejnovější dostupnou verzi systému. Ani tak není ale cesta aktualizace úplně jednoduchá, jak ukazuje výrobce na infografice. Než se update na Android 9 Pie dostane z laboratoří Googlu do smartphonu koncového uživatele, musí absolvovat několik důležitých kroků.