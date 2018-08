Nokia X6 přijde na globální trh jako Nokia 6.1 Plus. Představí se nejspíš už v Berlíně

Finský výrobce HMD Global pokračuje v rozšiřování portfolia chytrých telefonů Nokia. Nejvíce modelů zatím nabídl v Číně, kde se mu daří, ale na legendární finskou značku nedají dopustit ani zákazníci v Evropě. I na zdejší trh by se měl v brzké budoucnosti podívat model s vykousnutým displejem Nokia 6.1 Plus.

Jde o identické zařízení, které se již prodává v Číně pod názvem Nokia X6. Tuto řadu si ale výrobce ponechává zatím jen pro čínský trh, v ostatních zemích značí telefony číslovkami, v případě dalších generací používá tečkovou konvenci.

Nokia 6.1 Plus je zařízení vyšší střední třídy s 5,8palcovým Full HD+ displejem s poměrem stran 19 : 9, procesorem Snapdragon 636, 4 + 64 GB paměti, zadním duálním fotoaparátem 16 + 5 Mpx a baterií s kapacitou 3 060 mAh. Rám je kovový, tělo pokrývá z 93 % sklo. Telefon běží na čistém Androidu 8.1 Oreo a je zařazen do programu Android One.

Evropskou premiéru si zařízení odbude pravděpodobně v rámci veletrhu IFA 2018 v Berlíně, kde by měla být představena také nová vlajková loď. Loni na stejném místě HMD Global představilo Nokii 8, která letos získala půlgeneračního vylepšeného nástupce Nokii 8 Sirocco.