Nokia zavede licenční poplatky za využití 5G technologií. Bude z nich zlatý důl?

Technologie páté generace mají v následujících letech pořádně zamávat světem. Není tedy divu, že na ni klade důraz nejeden mobilní výrobce. A, i když budou technologie 5G závazně standardizovány až koncem letošního roku, spousta výrobců už má navržené vlastní 5G modemy, např. Qualcomm nebo Samsung. Nokia, jako dodavatel síťových řešení, však vlastní část tzv. SEP (Standard Essential Patents), a každé zařízení, které bude 5G sítě využívat, bude muset za využívání patentovaných technologií zaplatit licenční poplatek.

Nokia vydala prohlášení, v němž licenční částku považuje za rozumnou, nediskriminační a ve své hodnotě rovnou sdílení části práv duševního vlastnictví. Ptáte se, o jaké částce to mluvíme? Nokia bude z každého zařízení využívající tzv. „5G New Radio Standard“ vyžadovat poplatek 3 eura, tj. cca 107 Kč. Není to žádná závratná částka, ovšem při představě, že 5G sítě budou v horizontu několika let používat stamiliony mobilních zařízení, si Nokia přijde na slušnou sumičku...

Jak vidí Nokia budoucnost? 5G bude všude a ve všem: