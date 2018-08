Nokie budou mít novou aplikaci fotoaparátu. Obsahuje Google Lens a lepší bokeh efekt

Společnost HMD Global, která vyrábí smartphony značky Nokia, oznámila vylepšení jedné z nativních aplikací – Nokia Camera. To je jedna z mála aplikací, kterou do telefonů s jinak čistým Androidem nedodává přímo Google. Vylepšené verze se nejdříve dočkají modely Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus a Nokia 6.1.

V aplikaci půjde nově snadněji přepínat mezi formáty fotografie a dalším nastavením. Regulovat půjde intenzitu efektů Bokeh (rozmazání pozadí) a Beautify (zkrášlení obličeje). Funkce Google Lens je nově integrovaná přímo do hledáčku a umožní zobrazení informací k okolním objektům v reálném čase, včetně možnosti zkopírování zobrazeného textu pro další práci s ním.

Do aplikace přibyla funkce Google Motion. Ta umožní nahrávat krátká videa a sdílet je sdílet je prostřednictvím messengerů a sociálních sítí v podobě animovaných GIFů. Aktualizace proběhne u uvedených modelů automaticky, nebo si novou verzi můžete sami vyhledat v marketu Google Play.

Jednou z funkcí, na kterých si Nokia u fotoaparátů zakládá, je Bothie: