Nordic Telecom dá vale CDMA, příští rok spustí LTE. Zákazníci nový hardware dostanou

Technologie CDMA ztratila podporu mezi výrobci, nahradíme ji moderním LTE, přihlásil se dnes s aktualitou Nordic Telecom (jeden z úspěšných dražitelů v nedávné aukci pásma 3,7 GHz, kde urval největší část spektra). Investice vyjdou na stovky milionů korun. Služby zůstanou zákazníkům zachovány, slibuje operátor.

Aktuálně Nordic Telecom provozuje CDMA síť v pásmu 420 MHz, na které nabízí pevnou linku, mobilní hlasové služby a data. Hlasové a datové služby nabízí i ve standardu GSM jako virtuální operátor. Nordic Telecom je nástupnická společnost, která převzala aktivity Air Telecomu, respektive U:fona.

„Každý zákazník pevné a datové služby obdrží potřebné vybavení.“

K dopadům plánované modernizace na stávající zákazníky se vyjádřil šéf Nordic Telecomu Libor Dočkálek:

„Abychom nezpůsobili našim zákazníkům potíže, zajistili kontinuitu služby a eliminovali výpadek, rozhodli jsme se během modernizace sítě našim zákazníkům zajistit poskytování služeb prostřednictvím partnerských sítí.“

Díky LTE bude moci operátor v budoucnu nabídnout zákazníkům rychlejší a stabilnější připojení k internetu. Stávající zákazníci, kteří využívají služby na síti CDMA, budou postupně převedeni do partnerských sítí. Služby jim zůstanou zachovány, operátor nyní slibuje výměnu zařízení a SIM karet zdarma.



Nejen u výrobců se už CDMA sítě nechytají, do propadliště dějin ji poslali i zákazníci

Do budoucna si Nordic Telecom brousí zuby na pásmo 700 MHz, které by Český telekomunikační úřad (ČTÚ) měl dražit do konce roku 2020. Pokud by Nordic Telecom uspěl i v této aukci, mohl by se stát plnohodnotným konkurentem „velké trojky“ .