Nordic Telecom zaslal připomínky k 5G aukci. Chce po ČTÚ větší pásmo

Nordic Telecom je jedním z nejvážnějších kandidátů na případného čtvrtého plnohodnotného mobilního operátora, který by mohl vzejít z připravované aukce kmitočtů. Firma nyní stejně jako další subjekty, které mají zájem se aukce frekvencí 700 MHz a 3,5 GHz (někdy označované jako „5G aukce“) zúčastnit, zaslala národnímu regulátorovi Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) v rámci veřejné konzultace svoje připomínky. A podělila se o ně i s médii.

Snahou Nordic Telecomu je z jeho pozice logicky co nejvyšší zvýhodnění nového hráče v aukci, což je i v souladu se strategií ČTÚ přinést na trh čtvrtého operátora a zvýšit konkurenci v telekomunikačním prostředí. Pravidla aukce by měla podporovat seriózní zájemce o rychlý rozvoj a spuštění mobilních sítí na nabízených kmitočtech a vyloučit ty, kteří by frekvence využili pouze ke spekulaci. Proto Nordic Telecom navrhuje zkrácení termínů pro dosažení požadovaného pokrytí obyvatelstva a území rychlým internetem. Lhůty obsažené v návrhu výběrového řízení jsou podle operátora příliš benevolentní.

Důležitá je pro Nordic Telecom také šířka frekvenčního pásma, kterou nový hráč může získat. Operátor upozorňuje na to, že i při maximálním přídělu bude nový hráč proti těm stávajícím značně znevýhodněn a navrhuje zvýšení množství kmitočtů. „Naše modely ukazují, že bychom se nemohli stát plnohodnotným konkurentem současných mobilních operátorů, protože bychom neměli k dispozici dostatečné množství frekvencí,“ řekl David Voska, ředitel vnějších vztahů společnosti Nordic Telecom.

ČTÚ má na vypořádání připomínek z veřejné konzultace lhůtu jeden měsíc. Následně oznámí, jak s jednotlivými podněty naloží a zda je nějakým způsobem promítne do aukčních podmínek. Finalizované podmínky by na konci léta měla schválit vláda. Poté by během podzimu mohla být aukce vypsána, průběh samotné dražební fáze se očekává v lednu příštího roku.