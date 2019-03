Nositelnostem se bude dařit. Nejvíce porostou prodeje chytrých hodinek a sluchátek

Analytici z IDC vydali prognózu mapující předpokládaný vývoj trhu s nositelným příslušenstvím do roku 2023. Sem patří kromě chytrých hodinek a náramků také chytrá sluchátka a oblečení. Chytré brýle už samostatnou kategorii nemají a patří do kolonky Ostatní. IDC předpokládá, že do 5 let celý trh vzroste zhruba o 9 % s největší podporou hodinek a sluchátek.

Predikce trhu nositelností podle kategorií do roku 2023 (data: IDC):

Kategorie 2019 Odhad distribuce (mil. ks) 2019 Odhad tržního podílu 2023 Odhad distribuce (mil. ks) 2023 Odhad tržního podílu 2019-2023 Míra růstu Oblečení 3.0 1.5% 8.5 3.1% 30.2% Sluchátka 54.4 27.4% 86.5 31.0% 12.3% Hodinky 90.6 45.6% 131.3 47.1% 9.7% Náramky 49.0 24.7% 50.4 18.1% 0.7% Ostatní 1.7 0.8% 2.3 0.8% 8.2% Celkem 198.5 100.0% 279.0 100.0% 8.9%

V roce 2023 by se mělo globálně prodat zhruba 280 milionů kusů všeho nositelného příslušenství dohromady. Prim budou hrát nadále chytré hodinky postavené na nějaké platformě schopné pracovat s rozšiřujícími aplikacemi. Naproti tomu prodeje chytrých trackovacích fitness náramků (bez operačního systému) dále neporostou a mají stagnovat zhruba na současném objemu 50 milionů prodaných kusů ročně.

Trh naproti tomu potáhnou vzhůru chytrá sluchátka, kam patří bezdrátové headsety s funkcí hlasového asistenta a dalšími chytrými senzory. Jejich podíl bude v roce 2023 činit zhruba třetinu, aktuálně je to čtvrtina. Chytré oblečení, tzn. svršky a boty osazené různými senzory, sice porostou, ale i v roce 2023 budou v rámci celého trhu nositelností znamenat pouze okrajový typ zboží.

