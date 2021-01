Nositelnosti se naučí měřit krevní tlak – díky novému senzoru Valencell

Chytré hodinky a náramky změří tepovou frekvenci, úroveň okysličení krve, dražší modely přidávají EKG. Přesná technologie pro měření krevního tlaku však dosud chyběla. V dohledné budoucnosti se rýsuje změna.

Americký výrobce biometrických čipů Valencell představil nový senzor. Před rokem prezentoval možnost měřit krevní tlak pomocí sluchátek, ale teď snímá data ze zápěstí nebo konečků prstů. V praxi by tak chytré hodinky a náramky mohly získat další schopnost užitečnou pro sledování zdravotního stavu svého nositele.

Výrobce testoval své senzory na pěti tisících lidech a nasbíral více než dvacet tisíc datových sad. Na jejich základě je přesvědčen, že jeho snímač je schopen podávat přesné informace. Měření vyžaduje pouze data z fotopletysmografie (PPG) a inerciálních senzorů.

Jak to funguje

Základní princip je podobný, jako u optických snímačů tepové frekvence: zařízení prosvěcuje kůži a senzor zachytává světlo odražené zpět. Na jeho základě je schopen odvodit vzorce průtoku krve a použít je k výpočtu biometrických údajů, jako je srdeční nebo dechová frekvence.

Hlavní pointa spočívá ve spojení těchto údajů s řadou dalších faktorů, jako je výška a hmotnost, kombinace dat z jiných senzorů a jejich vyhodnocení prostřednictvím pokročilého systému strojového učení. Výsledkem je odhad krevního tlaku, jež je téměř stejně přesný jako při měření lékařským přístrojem s manžetou.

Dalším krokem bude v dohledné době podání žádosti o schválení k Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (U.S. Food and Drug Administration; FDA). Do konce roku 2021 bychom se mohli dočkat prvních hodinek a sluchátek s touto funkcí, v polovině příštího roku by pak čip se schopností měření tlaku mohl být implementován do chytrých prstenů.