Note 9 má stylus poháněný superkondenzátorem. Co to je a proč nenahradí i baterii v mobilu?

Kondenzátor není nic nového, v nějaké formě a s nějakým účelem jej najdete v téměř každé elektronice. Samsung jej použil jako náhradu baterie v aktivním dotykovém peru S Pen. Proč kondenzátor a ne baterii? Protože při nízké kapacitě (kterou by tak maličká baterie měla) a frekvenci používání a nabíjení by velmi rychle (během roku) nastoupil paměťový efekt, stylus by přestával fungovat a uživatel Notu 9 by musel koupit nový.

Že Samsung svému kondenzátoru říká superkondenzátor, je spíše otázka marketingu. Také nás zajímala reálná výdrž a je to docela jednoduché – plně nabitý kondenzátor zvládne 400 stisknutí tlačítka, za 40 sekund v šachtě telefonu se znovu nabije do plného stavu.

A ještě jedna informace. Když stylus ztratíte, nový koupíte za 700 Kč.