Note 9 Pro Max: Redmi oživuje zašlou slávu modelové řady Mi Max od Xiaomi

Dnes již samostatná značka Redmi oživuje zašlou slávu modelové řady Mi Max, kterou mělo pod patronátem Xiaomi. Po třech generacích modelů Mi Max byl vývoj této řady ukončen, Redmi však chce na tradici velkých displejů navázat u své novinky s trochu krkolomným označením Redmi Note 9 Pro Max.

Smartphone do výbavy dostal 6,67" IPS LCD displej s rozlišením 2 400 × 1 080 pix, který je kryt sklem Gorilla Glass 5 a také ochrannou vrstvou, která eliminuje ulpívání otisků prstů a mastnoty. Na zádech jsou do čtverce zarovnány čtyři fotoaparáty. Hlavní 64 MPx foťák (F1.89) doplňuje 8MPx širokáč (F2.2), 5MPx makro a 2MPx snímač hloubky ostrosti. Novinka dokáže fotit i v RAWu, a těšit se můžete i na vylepšený noční režim. V průstřelu umístěná selfie má rozlišení 32 MPx.



Tři základní barevné varianty Redmi Note 9 Pro Max

Čtečku otisků najdete na boku zařízení, na pravém boku, na spodní hraně nechybí hlavní reproduktor, konektor USB-C a také 3,5mm jack. Celá tělo je chráněno nanovrstvou P2i proti náhodnému pocákání vodou. Zajímavá je také baterie s obří kapacitou 5 020mAh, kterou dobijete přibalenou 33W rychlodobíječkou. Z nuly na 50 % se dostanete za pouhých 30 minut.

Redmi Note 9 Pro Max katalog rozměry a hmotnost: 166 × 77 × 8,8 mm, 209 g

displej: 6,7", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 5 020 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 720G (4× Cortex-A76, 2 GHz)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 68 %

Výkon telefonu dodává Snapdragon 720G se 6 nebo 8GB RAM typu LPDDR4x. Úložiště typu UFS 2.1 budou k dostání v 64 nebo ve 128 GB. Těšit se můžete na trojitý šuplík, do něhož vložíte dvě nanoSIM karty, a do třetí pozice pak samostatně microSD kartu (až 512 GB). V rámci konektivity můžeme vyzdvihnout podporu WoWi-Fi, VoLTE nebo Bluetooth 5.0. Podpora NFC v nabídce chybí. V Redmi Note 9 Pro Max běží operační systém Android 10 s grafickou nadstavbou MIUI 11. Novinka se dostane do prodeje 16. března ve třech barvách, a to nejdříve v Indii. Evropská cena zatím není známa.

Zdroj Redmi