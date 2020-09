Notebooky dohání svět mobilů. Lenovo začíná prodávat skládací ThinkPad X1

V mobilních kruzích je dnes skládací konstrukce již víceméně běžnou záležitostí. Trend, který před dvěma lety odstartoval Royole FlexPai a pořádně rozjel až jihokorejský Samsung, se brzy přehoupne i do segmentu notebooků. Ne, že by snad ThinkPad X1 Fold od Lenova byl nějakou horkou novinkou, ovšem po řadě odkladů se skládací notebook konečně dostane do prodeje. Bude mít skládací konstrukce u notebooků vzestupnou tendenci nebo se bude jednat jen o ojedinělou vlaštovku?

Lenovo ThinkPad X1 Fold bude i přes celou řadu odkladů první skládací počítač na světě. Zařízení nabídne 13,3" OLED displej s poměrem stran 4:3 a rozlišením 2 048 × 1 536 pix. Displej bude daleko větší než u Galaxy Z Fold2, jenže na celek můžete můžeme pohlížet spíše jako na skládací tablet. Na druhou stranu, s přídavnou Bluetooth QWERTY klávesnicí je iluze notebooku dokonalá.

Produktové video skládacího Lenovo ThinkPad X1:

Výpočetní výkon zajišťuje Intel Core i5-L16G7 s pěti 1,4GHz jádry (3GHz boost), který je doplněn 8GB RAM typu LPDDR4X a NVMe SSD diskem až do kapacity 1 TB. 50Wh baterii dobíjíte přibaleným 65W adaptérem přes konektor USB-C. Skládací notebook má na svém těle celkem dva tyto porty, lokálně se spojí přes Wi-Fi 6 a volitelně se počítá i s podporou 5G.

Lenovo dnes na svých stránkách zahájilo předprodej této skládačky, přičemž koncová cena za verzi s 256GB SSD diskem činí 2 499 dolarů, tj. 58 tisíc korun! Nejvybavenější verze s 1TB diskem vychází dokonce na 3 099 USD, což v přepočtu dělá přes 72 tisíc! A to se bavíme o přímých amerických cenách, u kterých se tradičně neuvádí DPH. Tenhle notebook rozhodně nebude pro každého...

Lenovo pokračuje s experimenty i u „tradičních“ notebooků. Výrobce nedávno představil i model Thinkbook 15 se zabudovaným šuplíkem pro bezdrátová sluchátka! Této novince se v článku detailněji věnují naši kolegové ze Živě.