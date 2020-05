Nová aplikace Google Sodar používá sofistikované technologie, aby odhadla dva metry

Google má novou aplikaci. Jmenuje se Sodar a kupodivu není na Google Play, najdete ji, když v internetovém prohlížeči Chrome půjdete na adresu sodar.withgoogle.com. Stisknete tlačítko Launch, povolíte práci s rozšířenou realitou, telefon si přes foťák „osahá“ vaše okolí a pak kolem vás vykreslí kruh s dvoumetrovým poloměrem.

To je totiž doporučená vzdálenost, kterou by mezi sebou měli udržovat lidé v zájmu omezení šíření koronaviru. Vysvětluje se tím i jméno aplikace – je to jakýsi raDAR, který pomáhá udržet bezpečnou vzdálenost, v angličtině SOcial distancing, dohromady tedy SODAR.

Máme to brát vážně? Opravdu potřebujeme rozšířenou realitu, abychom odhadli dva metry? Google to však spíše myslel jako součást osvěty, podporu pravidel společenského odstupu.

Ať máte přesnou představu, co Sodar umí: