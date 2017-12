Nová hra Rainbrow pro iPhone X plně zaměstná vaše obočí a pomůže k vráskám

Na AppStoru se objevila nová aplikace pro Apple iPhone X, která má název Rainbrow. Jedná se o jednoduchou hříčku, v rámci které smajlíkem procházíte v barevných pruzích nahoru a dolů a sbíráte hvězdičky. Musíte si však dát pozor na to, aby do vás nenarazily různé objekty, jako např. auta, duchové nebo kachny. Až doposud to tedy vypadá na „tuctovou“ jednoúčelovou klikačku...

Nejzajímavější je však samotné ovládání hry, které probíhá pomocí výrazu vaší tváře, resp. vašeho obočí. Hra využívá TrueDepth kamerku a ARKit, pro pohyb nahoru je třeba „zvednout“ obočí, pro pohyb dolů se stačí zamračit. Pokud máte běžný výraz tváře, váš smajlík se z aktuálního proužku ani nehne. Cílem hry je překonat vaše dosavadní skóre, takže je zřejmé, že postupem času se hratelnost hry značně ztíží. A nemluvě o vašem obočí, které dostane pořádně zabrat...

Hra Rainbrow, kterou ovládáte na iPhonu X svým obočím:

Rainbrow můžeme brát jako jednu z prvních her, které je navržena na ovládání obličejem. Do budoucna by mělo obdobných her přibývat jako hub po dešti. Rainbrow pro iPhone X stahujte bezplatně na AppStoru.