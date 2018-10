Nová Nokia 7.1 upoutá HDR displejem a tělem ze skla a hliníku

#Superříjen propukl naplno a po ranní premiéře LG V40 ThinkQ tu máme představitele vyšší střední třídy. V Londýně se představila Nokia 7.1. Hlavní předností má být HDR displej a duální fotoaparát s optikou Zeiss.

Zepředu je to klasika dnešní doby – tenké rámečky a výřez na horní hraně. IPS LCD HDR panel má 5,84" úhlopříčku, rozlišení FullHD+ (1 080 × 2 244 pixelů) a poměr stran 19:9. Zástupci Nokie si dali extra záležet, aby zdůraznili, že tento displej jako první využívá technologii PureDisplay (nové PureMotion HD+?), což znamená vysoký kontrast, vyšší jas a lepší barvy.

O tom, že by se mohlo jednat o jeden z nejlepších displejů ve své třídě, svědčí i podpora HDR10. K tomu, abyste si mohli vychutnat zážitek s HDR, přitom nebudete muset hledat služby, které tuto technologii podporují (Netflix, Amazon Prime), jelikož (a to zní velmi zajímavě) Nokia 7.1 by měla být schopna konverze jakéhokoliv obsahu z SDR do HDR v reálném čase.

Uvedenou schopnost konverze obsahu do HDR by měl umožnit i dostatečně výkonný hardware v čele s osmijádrových procesorem Qualcomm Snapdragon 636 s taktem 1,8 GHz, grafickým akcelerátorem Adreno 509 a 3/4GB RAM. Vnitřní úložiště by se mělo lišit dle varianty RAM (3/32 GB a 4/64 GB), přičemž ho bude možné rozšířit o paměťovou microSD kartu.

Hliník a Android One

Duální fotoaparát kombinuje snímače s 12 a 5 Mpx a nabídne i dvoufázovou detekci při ostření a optiku Zeiss. Škoda, že opět nedošlo na optickou stabilizaci obrazu, a budeme se muset spokojit s její horší, elektronickou variantou.

Nokia 7.1 katalog rozměry a hmotnost: ? × ? × ? mm

displej: 5.8", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 280, 435 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0

paměť: ? MB, baterie: ? mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Nokia si v tomto případě dala hodně záležet i na těle. Nokia 7.1 tak má hliníkový rámeček a skleněná záda, pod nimiž se nachází ještě speciální designová vrstva, kterou výrobce nazývá Nokia Crystal. Telefon běží na Androidu 8.1 Oreo, Devítka má přijít brzo (Nokia 7.1 je součástí programu Andoid One, který slibuje rychlé aktualizace a téměř čistý Android).

Dále lze jmenovat podporu LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooh 5.0, A-GPS čip s podporou GLONASS, čtečku otisků prstů na zadní straně pod fotoaparátem nebo USB-C konektor. Baterie má kapacitu 3 040 mAh, přičemž telefon podporuje rychlé dobíjení Quick Charge 4.0, které umožní dobít až 50 % kapacity během 30 minut. Potěší také možnost bezdrátového dobíjení.

Dostupnost a cenu zatím neznáme.

Takhle bude Nokia novou 7.1 propagovat: