Nová sluchátka LG s aktivním potlačením hluku. Při nabíjení se sama dezinfikují

LG navazuje na první model zcela bezdrátových sluchátek s dezinfekčním UV pouzdrem z léta letošního roku a přináší ještě pokročilejší model LG Tone Free HBS-FN7. Sluchátka opět pomáhala naladit britská audio firma Meridian, navíc dostala funkci aktivního potlačení hluku ANC.

Aby se LG odlišilo proti konkurenci vyrábějící kvanta zcela bezdrátových sluchátek, vsadilo v době koronavirové pandemie na hygienu. Dobíjecí pouzdro slouží zároveň jako očista pro vložená sluchátka. Pomocí nanotechnologie kombinované s ultrafialovým zářením (UVnano) se z povrchu špuntů odstraňují nežádoucí bakterie. O úrovni nabití a vydezinfikování informuje samostatná LED dioda.

Výdrž až 7 hodin na jedno nabití

Meridian dodal technologii DSP (Digital Signal Processing), kterou vyvíjí už 25 let, a zároveň naladil ekvalizér s pěti předvolbami – přirozený, vyvážený, prostorový, basový a výškový. Účinnost potlačování okolních ruchů sluchátky vyplývající z jejich špuntové konstrukce je umocněna funkcí ANC a doplněná ambientním režimem pro zahrnutí okolních ruchů do poslechu. Sluchátka se ovládají pomocí dotykových senzorů na vnější straně. Voděodolnost výrobce neuvádí, u nižšího modelu HBS-FN6 ale byla IPx4, kterou by teoreticky mohl přinést i tento model.

Nabíjecí pouzdro obsahuje baterii s kapacitou 390 mAh, která vystačí na tři plné cykly dobití mušlí, každé sluchátko má potom vestavěný 55mAh akumulátor a na jeden zátah vydrží hrát až 7 hodin při vypnuté ANC. Při zapnutém potlačení hluku se výdrž zkracuje o dvě hodiny. Pro jednu hodinu poslechu má stačit pouhých 5 minut dobíjení v pouzdře. Sluchátka se spojí s iOS nebo Android smartphonem pomocí Bluetooth 5.1, podporují kodek SBC a AAC. Sluchátka by se časem měla prodávat i v Evropě, na výběr bude černá a bílá barva.