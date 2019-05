Nová Sony Xperia Ace je kompaktní pětipalec. Do Evropy se bohužel nepodívá

Moderním smartphonům někteří uživatelé často vyčítají jejich velké rozměry a volají po něčem kompaktním. Skvělé byly Xperie Compact, ale Sony s nimi skončilo. Jistou náhradu skýtá Sony Xperia Ace s 5" Full HD+ displejem a sympatickými rozměry 140 × 67 × 9,3mm. Telefon vychází z roky ověřeného designu, který konzervativně sází na široké rámečky kolem displeje, do kterých Sony umístilo stereo reproduktory. Zpracování vypadá povedeně a líbit se bude také čtečka otisků prstů na boku či voděodolnost IP65/68.

Výbavou telefon spadá do střední třídy, o čemž svědčí použitý procesor Qualcomm Snapdragon 630 se 4GB operační paměti a 64GB vnitřním úložištěm s možností rozšíření o paměťové karty. Papírově trochu zaostává jen 2 700mAh baterie, ovšem vzhledem k menšímu displeji by to nemusel být problém. Pochvalu zaslouží i zachovaný 3,5mm jack. Chybět nebude ani NFC.

Fotoaparát je zde jediný s rozlišením 12 Mpx a doplní jej čelní 8Mpx kamerka pro selfie s širokým úhlem záberu až 120°. Telefon samozřejmě běží na operačním systému Android 9.0 s nadstavbou od Sony podporující postranní gesta.

Pokud si už na telefon děláte zálusk, musíme vás zklamat. Sony Xperia Ace je určena výhradně pro japonský trh. Prodávat by se zde měl za 48 600 JPY, tedy asi 10 200 Kč.

Uvidíme, zda to je signál, že Sony s kompaktními telefony stále neřeklo poslední slovo. Ocenili byste vůbec dneska kompaktní smartphone nebo preferujete větší úhlopříčky?

Via: GSMArena