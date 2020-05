Nová Twist karta: 50 minut a SMS do všech sítí na měsíc zdarma a datová jednohubka

T-Mobile uvedl do prodeje novou edici předplacené Twist karty. Její pořízení přijde na 150 Kč a v této ceně dostane zákazník 50 volných minut do všech sítí, 50 volných SMS do všech sítí a přednabitý kredit 100 Kč. Tyto jednotky musí spotřebovat do 30 dnů, jinak propadnou. Dále karta poskytuje 100 MB dat na první den surfování.

Balíček 50 volných minut a SMS je první měsíc bezplatný, dále si jej uživatel může aktivovat za 225 Kč měsíčně jako automaticky obnovovaný po 30 dnech. Standardní provoz je účtován podle tarifu Twist S námi, tzn. minuta volání za 3,90 Kč, SMS za 1,90 Kč. Za data platí zákazník jen podle spotřeby, a to maximálně 10 Kč za každých 100 MB.

Přednabitý kredit 100 Kč lze utratit za SMS, volání nebo data. Pokud budete dobíjet kredit pravidelně alespoň jednou za měsíc, budete moci půl roku využívat odměnu za dobití ve formě 20 % bonusového kreditu navíc k prvního dobití měsíčně.