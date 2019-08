Nové brýle Spectacles 3 pořídí 3D fotky a videa a nahrají je přímo na Snapchat

Společnost Snap Inc., která stojí za aplikací Snapchat, představila již třetí generaci fotografických brýlí Spectacles 3. Mezi největší novinky patří dvě HD kamerky, které umožní fotit a natáčet videa ve 3D. Pořízené záznamy následně ručně přenesete do spárovaného telefonu přes Bluetooth nebo Wi-Fi (automatická synchronizace stále chybí), a v aplikaci Snapchat je můžete následně sdílet nebo prohlížet ve 3D pohybem telefonu do stran. Alternativou pro prohlížení je přibalená papírová konstrukce, která se náramně podobná Google Cardboardu.

Krátké představení brýlí Spectacles 3:

Brýle zvládnout pořizovat fotografie v rozlišení 1 642 × 1 642 pix, videa pak v maximálním rozlišení 1 216 × 1 261 pixelů. Kamerky jsou umístěny nad oběma zabarvenými kruhovými skly, která jsou vsazena v hranaté kovové obrubě. Fotky a videa se ukládají do sdílené 4GB paměti, do které se vejde 100 videí nebo 1 200 fotek. Na jedno nabití nahrají brýle až 70 videí nebo pořídí přes 200 fotografií, dobíjení z nuly na sto trvá 75 minut a to bezdrátově přes brýlové pouzdro pro přenášení. Pouzdro zase dobijete ze sítě přes konektor USB-C.

Brýle budou k dostání ve dvou barevných variantách Carbon a Mineral, a do prodeje půjdou letos na podzim. Jejich cena je však obří, výrobce si za ně účtuje 380 dolarů (cca 8 750 Kč), což je více než dvojnásobek toho, kolik stojí aktuální generace Spectacles 2.

Zdroj Snap