Nové chytré hodinky Fitbit Versa 2 mají pokročilejší fitness funkce a půjdou ovládat i hlasem

Fibit představil druhou generaci svých úspěšných chytrých hodinek. Fitbit Versa 2 obsahují mikrofon, takže je půjde ovládat i pomocí hlasových povelů. Výrobce se chlubí pětidenní výdrží na jedno a vylepšeny byly zdravotní a fitness funkce. Novinka se na českém trhu začne prodávat na přelomu září a října, cena by měla začínat zhruba na 5 200 Kč.

Hodinky nabídnou precizně zpracované tělo z eloxovaného hliníku, které odolá ponoření do vody a díky němu můžete s hodinkami plavat. Vylepšený a větší AMOLED displej obsahuje always-on režim pro zobrazování času – pokud je funkce aktivní, výdrž se sníží zhruba na dva dny. Výrobce použil výkonnější procesor než u první generace. Zabudovaný mikrofon umožní převádět mluvené slovo na text a usnadní tak odpovídání na příchozí zprávy. Tato funkce je podporována pouze při spárování se smartphonem s OS Android.

Fitbit Versa 2 nabídnou automatické zaznamenávání pohybové aktivity, nepřetržité monitorování srdečního tepu 24/7, přes 15 režimů pro cvičení, připojení k GPS telefonu a vodotěsnost do 50 metrů. Hodinky nejsou zaměřeny jednostranně na sport, poslouží i při běžném nošení. Zobrazují notifikace ze smartphonu (s možností nadiktovat hlasem odpověď na příchozí zprávu), podporují bezkontaktní platby Fitbit Pay mají předinstalovanou hudební službu Spotify.

Další vybrané funkce Fitbit Versa 2:

Sleep Score – noční skóre se zobrazuje v aplikaci Fitbit a přináší lepší vhled do kvality spánku. Skóre je založeno na srdečním tepu (během spánku a odpočinku), neklidu během noci, doby v probuzeném stavu a spánkových fází.

– noční skóre se zobrazuje v aplikaci Fitbit a přináší lepší vhled do kvality spánku. Skóre je založeno na srdečním tepu (během spánku a odpočinku), neklidu během noci, doby v probuzeném stavu a spánkových fází. Chytré buzení – bude brzy součástí všech chytrých hodinek Fitbit. Chytré buzení využívá strojového učení, které umožní buzení v optimálním spánkovém cyklu v rozmezí přednastaveného 30minutuvého intervalu.

– bude brzy součástí všech chytrých hodinek Fitbit. Chytré buzení využívá strojového učení, které umožní buzení v optimálním spánkovém cyklu v rozmezí přednastaveného 30minutuvého intervalu. Sleep Mode – možnost vypnout displej a ztišit veškeré notifikace pro nerušený spánek. Sleep Mode lze použít také kdykoliv, když si uživatel nepřeje být rušen.

– možnost vypnout displej a ztišit veškeré notifikace pro nerušený spánek. Sleep Mode lze použít také kdykoliv, když si uživatel nepřeje být rušen. Estimated Oxygen Variation graf – již brzy tento graf poskytne uživatelům odhad hladiny kyslíku v jejich krevním řečišti. Data jsou získávána pomocí kombinace červených a infračervených senzorů na zadní straně hodinek. Krátkodobé změny hladiny kyslíku v krevním řečišti mohou indikovat změny dýchání během spánku.

Dvě edice a desítky řemínků

Na výběr bude mnoho variant ve dvou hlavních edicích – základní a speciální. Versa 2 Special Edition nabídne prémiový tkaný řemínek se žakárovým vzorem v námořnické modré a růžové barvě spolu pouzdrem v barevných provedeních rose aluminium a smoke with a mist grey. Zákazníci v balení naleznou také tradiční silikonové řemínky v námořnické modré a olivové barvě. Další řemínky nejrůznějších materiálů a barev bude možné dokoupit zvlášť:

Klasické řemínky – odolné vůči skvrnám, měkké a voděodolné silikonové řemínky v barevných provedeních black, petal, stone, midnight blue a olive.

– odolné vůči skvrnám, měkké a voděodolné silikonové řemínky v barevných provedeních black, petal, stone, midnight blue a olive. Inspirované sportem – navrženy pro všechny typy aktivit. Nabídnou sportovnější perforovaný vzhled. Dostupné v barevných provedeních: navy, black, glacier, frost white a coral. Tyto řemínky jsou také odolné vůči skvrnám a pohodlné při nošení jako silikonové řemínky.

– navrženy pro všechny typy aktivit. Nabídnou sportovnější perforovaný vzhled. Dostupné v barevných provedeních: navy, black, glacier, frost white a coral. Tyto řemínky jsou také odolné vůči skvrnám a pohodlné při nošení jako silikonové řemínky. Tkané řemínky – vyrobeny z recyklovaných materiálů. Doplňuje je reflexní pruh v trendových barvách. Dostupné barevné kombinace: charcoal with an orange stripe, pink on pink stripe, and navy on navy stripe.

– vyrobeny z recyklovaných materiálů. Doplňuje je reflexní pruh v trendových barvách. Dostupné barevné kombinace: charcoal with an orange stripe, pink on pink stripe, and navy on navy stripe. Stylové kožené řemínky – prémiové kožené řemínky od společnosti Horween v provedení charcoal a moss suede

– prémiové kožené řemínky od společnosti Horween v provedení charcoal a moss suede Nová designérská kolekce od Kim Shui – Ve spolupráci s Council of Fashion Designers of America (CFDA) a designerem Kimem Shui byly tyto řemínky vyrobeny z prémiového semiše od Horween a pleteného tkaného náramku v provedeních grey/mist a a double-wrap bracelet in merlot

– Ve spolupráci s Council of Fashion Designers of America (CFDA) a designerem Kimem Shui byly tyto řemínky vyrobeny z prémiového semiše od Horween a pleteného tkaného náramku v provedeních grey/mist a a double-wrap bracelet in merlot RECCO Rescue technology – RECCO nabízí známou záchrannou technologii, která umožní profesionálním záchranářům rychlejší nalezení postižené osoby a poskytnutí pomoci. Technologie RECCO je integrována ve sportovním hrubě tkaném řemínku v námořnické modré barvě se suchým zipem, který zajistí pevné uchycení i při extrémních aktivitách.

Fitbit Versa 2 lze předobjednat na stránkách Fitbit.com a u vybraných prodejců za 200 eur v barevném provedení black with a carbon case, petal with a copper rose aluminium case a stone with a mist gray case. Fitbit Versa 2 Special Edition budou dostupné za doporučenou cenu 230 eur v barevném provedení navy and pink with a copper rose aluminum case a smoke with a mist grey case. České ceny budou oznámeny později.