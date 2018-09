Nové funkce pro BMW Z4 stáhnete přes appku, dveře otevřete a motor nastartujete mobilem

Vše o podvozku a motorizaci si přečtěte na Auto.cz, tady na MobilManii se u nového BMW Z4 zaměříme pouze na digitální technologie. Jak se zdá, už i velké automobilky naplno chápou, že si lidé rádi hrají se smartphony...

Zajímavostí je funkce Remote Software Upgrade, díky níž auto dostane vždy aktuální verzi softwaru. Vše se děje bezdrátově buď prostřednictvím aplikace BMW Connected, kterou si můžete stáhnout do chytrého telefonu, nebo přímo s pomocí integrované SIM karty ve vozidle. Předmět aktualizace se ale může lišit. Od vylepšení zabezpečení vozu až po nové funkce auta.



Ukázka aplikace BMW Connected

U nové Z4 nemusí mít řidiči klasický klíč, a to ani ve formě dálkového ovladače. K odemčení dveří a spuštění motoru stačí chytrý telefon s NFC a aplikací BMW Connected (existuje pro Android a Apple iOS, ale podporu NFC funkcí výrobce uvádí pouze pro smartphony Samsung). To pak stačí telefon přiložit ke klice a jednoduše otevřít dveře. Pro spouštění motoru je třeba telefon vložit do prostoru bezdrátového nabíjení na palubní desce a stisknout tlačítko „spouštění motoru“.