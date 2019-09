Nové hodinky od Xiaomi míří na český trh. Máme info o dostupnosti a živé fotky z veletrhu

Koncem prázdnin Xiaomi zaujalo premiérou nových modelů chytrých hodinek. Na veletrhu IFA jsme je vyfotili, teď k nim české Xiaomi přidalo informace o dostupnosti.

Model Amazfit GTS je hranatý protějšek nedávno představených a už i v Česku prodávaných kulatých Amazfit GTR. Výrobce se s nimi vytahuje na Apple Watch, s tím, že má jemnější displej, mnohonásobně delší výdrž baterie a výrazně nižší cenu. My však jedním dechem dodáváme, že výbavou, schopnostmi a počtem dostupných aplikací jsou na tom násobně lépe Apple Watch (na Amazfit nedoinstalujete vůbec nic, maximálně si změníte ciferník).



Displej je opravdu krásný. Technologie OLED se nezapře, grafika jako by vystupovala z celistvé černé skleněné plochy. Až když sklo správně prosvítíte, uvidíte hranice displeje.

Amazfit GTS budou k dostání začátkem října v černé, šedé, zlaté, růžové, modré a oranžové barvě za 3 990 Kč.

Amazfit Smart Sports Watch 3 jsou kulaté, rozměrnější a na sport zaměřené hodinky, které si pro změnu berou za cíl špičkové sporttestery od Garminu. Excelovat mají cenou, naopak materiály a možnosti hrají do karet renomovanému Garminu.



Na první pohled vypadají skvěle, když však začnete podrobněji zkoumat materiály, nadšení trochu opadne. Bočnice si hrají na karbon, ale opravdu jen hrají, jde o plast. Naopak první dojmy z transreflexního displeje jsou skvělé, čím víc na něj svítí, tím kontrastnější je grafika.

S dostupností to tady bude složitější, ale podle informací z českého Xiaomi by měl prodej začít do konce roku. Cena zatím nebyla stanovena, náš odhad postavený na základě čínských cen zní na 5 500 Kč.



Tohle jsou Amazfit GTR. Koupíte je i u nás, ale zatím jen v základních barevných variantách. Od října k nám přijdou i tyhle nové.