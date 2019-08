Nové hodinky od Xiaomi sbírají rekordy. Až 46 dní v akci a 3 dny se zapnutou GPS

Huami, klíčový výrobce chytrých náramků a hodinek prodávaných pod značkou Xiaomi, představuje nové modely. Troufají si na velká jména chytrohodinkového byznysu, nevýhodou je uzavřený operační systém, výhodou budou nízké ceny. Novinky jsou tři. Nebo spíše dvě a půl...

Amazfit GTS je hranatý protějšek nedávno představených a už i v Česku prodávaných Amazfit GTR.

je hranatý protějšek nedávno představených a už i v Česku prodávaných Amazfit GTR. Amazfit Smart Sports Watch 3 jsou kulaté, rozměrnější a na sport zaměřené, navazují na model Stratos.

jsou kulaté, rozměrnější a na sport zaměřené, navazují na model Stratos. Amazfit X je fitness náramek s výrazně větším displejem, než má populární Mi Band 4. V tomto případě však jde pouze o teaser, plná premiéra proběhne začátkem roku 2020.

Amazfit Smart Sports Watch 3

Hodinky od Xiaomi už dříve měly sportovní ambice, ale tento model má v honbě za Garminem a jeho sporttestery zajít nejdál. Zásadním rozdílem je uzavřenost systému – na hodinkách od Huami si maximálně změníte ciferník. Instalace aplikací nepřichází v úvahu, nové funkce dostanete pouze s aktualizací softwaru.



Tahle novinka vám pustí do uší hudbu a mobil můžete nechat doma. Udávaná výdrž je působivá, i když je zřejmé, že 70 hodin s aktivní geolokací znamená jen velmi řídkou frekvenci logování.

Základem je 49mm ocelové pouzdro, prémiová verze používá titan (ale na fotkách to vypadá na kevlarový povrch). Hmotnost je 60, resp. 69 gramů, vše je vodotěsné do pěti atmosfér. Kruhový transreflektivní displej má průměr 1,34" a rozlišení 320 × 320 pixelů, chrání jej tvrzené sklo, v dražší verzi safír. Řemínek je možné vyměnit za jakýkoliv jiný v šířce 22mm. Do paměti 1,9 GB uložíte hudbu, kterou pak přehrajete do bezdrátových sluchátek.

Baterie o kapacitě 300 mAh vystačí na standardní výdrž 7 dní, přepnutí do tzv. Ultra módu prodlouží výdrž na dvojnásobek. Huami neuvádí, o jaké funkce přijdeme, ale kontinuální měření srdečního tepu i notifikace z mobilu mají zůstat aktivní. Opravdu působivá je výdrž s aktivní geolokací (ve hře je GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo) až 70 hodin! Je však evidentní, že takové výdrže dosáhnete pouze prodloužením logovacích intervalů, pokud preferujete přesnost, stačí přepnout do dalších dvou profilů s výdrží 45 a 35 hodin.

Amazfit Smart Sports Watch 3 se zatím pouze předobjednává a zatím pouze v Číně, ale už jsme si zvykli, že s mírným zpožděním přijdou i na náš trh. Po přepočtu z yuanů se dostáváme na cca 5 500 Kč za základní verzi, prémiová by mohla být za 7 tisíc.