Nové iPhony budou stát stejně jako loni a zmizí označení Plus

S blížící se Apple Keynote, která proběhne již příští středu 12. září unikají na povrch další informace o chystaných iPhonech. Zaprvé díky Bloomberg víme, že letos Apple u většího modelu zruší zavedené značení Plus. Obě novinky tak buď ponesou název iPhone XS, případně by značení Plus mohl podle webu 9To5Mac nahradit přídomek Max.

Německý server Macerkopf.de, pak zveřejnil i ceny, za které se trojice nových iPhonů bude prodávat. Pozitivní je, že podle několika na sobě nezávislých zdrojů by ceny měly zůstat stejné jako loni u modelů 8, 8 Plus a X. Na jednu stranu by to znamenalo výrazné zlevnění modelu XS, ovšem třetí iPhone s 6,1” LCD displejem by nakonec nebyl vůbec tak levný, jak se původně předpokládalo.

Ceny nových iPhonů (vše s pamětí 64 GB):

6,1" LCD Apple iPhone: 799 € (20 990 Kč)

799 € (20 990 Kč) Apple iPhone XS: 909 € (23 990 Kč)

909 € (23 990 Kč) Apple iPhone XS Max: 1 149 € (29 990 Kč)

Nutné dodat, že iPhony XS a XS Max by měly letos přijít až se 4 GB RAM, novým procesorem Apple A12 a vůbec poprvé se očekává podpora Dual SIM. Design telefonů by měl zůstat stejný jako loni, jejich grafika dokonce už unikla na internet.