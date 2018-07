Nové iPhony mají dostat Dual SIM a nebyl by to Apple, kdyby to neudělal po svém...

Čínský 21st Century Business Herald přišel s tvrzením, že minimálně dva nové iPhony nabídnou funkci Dual SIM. Spekulace opírá o několik důvěryhodných zdrojů. Že by Apple znovu požehnal další, jinde už naprosto běžné funkci?

Nebyl by to však Apple, aby to neudělal po svém. Zatímco první slot bude fyzický, druhou SIM zde bude suplovat integrovaná Apple SIM, kterou už od roku 2014 známe z iPadů. Apple SIM je v podstatě jen označení pro proprietární technologii eSIM, kdy je karta přítomna pouze v podobě čipu zabudovaného na základní desce. Apple SIM je aktuálně podporovaná ve 180 zemích včetně České republiky.

Pokud se k nám iPhony s Apple SIM dostanou, mohlo by zde konečně dojít k většímu rozšíření této technologie a třeba se Apple s našimi operátory rozhoupe a pustí na náš trh i cellular verzi hodinek Apple Watch. Stále však nemáme vyhráno. Server 21st Century Business Herald dodává, že na některých trzích, kde Apple SIM není podporovaná (tedy hlavně v Číně) Apple nabídne tradiční Dual SIM v podobě dvou fyzických slotů.

Přesto by šlo o velmi překvapivý krok, zejména u Applu, který už tolik let trendu Dual SIM telefonů úspěšně vzdoruje. Důvodem může být snaha zvyšení prodejů, jelikož právě v Číně jsou Dual SIM telefony velmi populární. Je možné, že se Apple inspiroval u Googlu, jehož Pixel 2 má Dual SIM v podobné kombinaci. Jejich eSIM ale podporuje pouze operátora Google Fi, který je dostupný jen v USA.

Standard eSIM pochází z roku 2015, masově nasazen měl být už vloni: