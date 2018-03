Nové ochranné sklo PanzerGlass zabrání koukání přes rameno na displej cizího mobilu

Možná to znáte – cestujete MHD a někdo vám do chatu pošle třeba fotografii nebo dokument, který nemá být určen očím nikoho jiného. Nebo se chcete přihlásit do mobilního bankovnictví, ale raději to neuděláte, protože vedle na sedadle někdo sedí a jeho pohledu na displej vašeho telefonu nezabráníte. Právě na tuto situaci se zaměřil dánský PanzerGlass, který uvedl nový typ ochranného skla se stínící funkcí.



Tváří nového krycího skla je tenistka Caroline Wozniacki

Sklo na ochranu soukromí má název PanzerGlass Privacy. Kromě klasické ochrany displeje telefonu před poškrábáním nebo prasknutím obsahuje sklo speciální filtry, které znesnadňují pohled na obsah displeje z bočních úhlů. Nová skla jsou dostupná jak pro vybrané modely chytrých telefonů ve všech třech kategoriích skel PanzerGlass, tedy Standard Fit, Edge-to-Edge a Premium verzi, tak pro některé tablety a PC.