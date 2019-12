Nové seriály, film a nominace na Zlaté glóby – to jsou novinky v Apple TV+

Nabídka Apple TV+ se postupně rozrůstá. Původním seriálům přibývají nové díly a Apple přidává i nové tituly. Pořad the Morning Show se navíc může chlubit nominací na tři Zlaté glóby, dvě jsou za herečku v hlavní roli.

Za novým seriálem Servant stojí uznávaný režisér zejména mysteriózních počinů M. Night Shyamalan. Zárukou kvality je i herecké obsazení: Lauren Ambrose, Toby Kebbell a Rupert Grint, kterého proslavila role mladého čaroděje Rona ve filmovém zpracování knih o Harry Potterovi. Jedná se o syrový seriál vyprávějící příběh rozpadajícího se manželství, narození potomka, najmutí chůvy a tajemné síle, která s ní vstoupila do domu manželů.

Další novinkou je Truth be Told, ve které Octavia Spencer otevírá starý případ vraždy, za který kdysi možná poslala do vězení nesprávnou osobu (Aaron Paul). Jedná se o adaptaci knihy Are You Sleeping od americké spisovatelky a právničky Kathleen Barber. Třetí novinkou je pak film Hala, vyprávějící o stejnojmenné sedmnáctileté muslimské středoškolačce, která se snaží skloubit běžný život s muslimskou výchovou.

Na plnohodnotnou show s Oprah v roli moderátorky sice pořád čekáme, i tak už se ale do Apple TV+ dostala, a to formou rozhovorů se zajímavými knižními autory. Titul se jmenuje Oprah’s Book Club a každý díl je věnován někomu jinému.

Všechny zmíněné tituly jsou v původním znění s českými titulky. Apple TV+ si můžete na 7 dní vyzkoušet zdarma, poté platíte 139 Kč měsíčně. Koupíte-li si ale nový produkt společnosti Apple, dostanete Apple TV+ zdarma rovnou na celý rok.

Apple TV+ má potenciál

Hned se spuštěním služby bylo uvedeno několik seriálů (See, For All Mankind), mezi kterými bylo i drama The Morning Show (na ČSFD má hodnocení 83 %). Jedná se o seriál z prostředí ranního televizního vysílání, v němž hlavní role hrají Reese Witherspoon, Jennifer Aniston a Steve Carell. Výkonu obou dam zde si však všimla i Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu, kteří udělují Zlaté glóby a nominovali je v kategorii nejlepší herečka v dramatickém počinu.

The Morning Show a jejích 8 dílů, které jsou dosud v rámci Apple TV+ dostupné, však asociaci oslovily natolik, že tento pořad nominovala i jako nejlepší dramatický seriál. Applu se tedy investice do seriálu, která prý byla skutečně obrovská, vyplácí, protože i kdyby si ani jednu cenu neodnesl, tak už nominace samu službu patřičně zpropagují. The Morning Show navíc Apple věří, protože má už odklepnutou i druhou sezónu.