Nové Xperie přijdou na trh v červnu. Cenou ještě může zahýbat slabá koruna

Od premiéry nových Xperií uplynuly už dva měsíce, ale do prodeje jim to ještě nějakou dobu potrvá. České zastoupení Sony upřesnilo informace ohledně dostupnosti smartphonů Xperia 1 II a Xperia 10 II na tuzemském trhu. Počkat si budeme muset až do června a původně ohlášené ceny se kvůli oslabující koruně mohou ještě změnit.

Model střední třídy Xperia 10 II by měl přijít už začátkem června v bílé a černé variantě. Původní hlášená cena byla 9 490 Kč, některé e-shopy již nyní za tuto částku umožňují předobjednat.

Vlajková Xperia 1 II potom dorazí zhruba v polovině června. Prodávat se bude výhradně 5G varianta s 256 GB paměti. Na výběr bude černá a fialová barva. Původní cenu 30 990 Kč stále vybrané obchody v předobjednávkách zachovávají.

Cenově nejdostupnější Xperia L4 by nakonec v obchodech mohla být nejrychleji, pravděpodobně ještě během května. Prodávat se bude v modré a černé barvě za 5 490 Kč.