Nové Xperie zaujaly. Sony navzdory koronaviru zdvojnásobilo počet prodaných mobilů

Sony se částečně podařilo zvrátit klesající trend prodejů svých smartphonů Xperia, když podle portálu XperiaBlog.net ve druhém kalendářním čtvrtletí prodalo 800 tisíc chytrých telefonů. To je sice o sto tisíc méně než ve stejném období loni, ale proti prvnímu kvartálu zdvojnásobení objemu. Historicky přitom druhé čtvrtletí v roce bylo pro Sony obvykle slabší než začátek roku. To by mohlo znamenat zvýšený zájem zákazníků o současné portfolio, včetně vlajkové Xperie 1 II a zejména modelu střední třídy Xperia 10 II.



Výsledky hospodaření divize elektroniky, kam patří i smartphony, za druhé kalendářní (první fiskální) čtvrtletí 2020 (Zdroj: Sony)

Na nějakou velkou oslavu to u Sony samozřejmě stále není, ale vzhledem ke koronavirové pandemii a celkovému snížení poptávky na trhu to není vůbec špatný výsledek. Produktová divize Sony, kam patří i mobilní zařízení, zaznamenala meziroční pokles tržeb o 31 %, což tentokrát výjimečně není ani tolik vinou sníženého prodeje smartphonů, ale menšího zájmu o digitální fotoaparáty, televizory a audio/video techniku.



Hospodaření celé Sony Corporation za druhé kalendářní (první fiskální) čtvrtletí 2020 a výkon jednotlivých divizí (Zdroj: Sony)

Jako celek skončila divize ve ztrátě 9,1 miliardy jenů (cca 1,9 miliardy korun), ale samotný mobilní byznys byl mírně ziskový (11 miliard jenů ~ 2,31 miliardy korun). Management si ale nezoufá a vidí postupné zotavení byznysu s tím, jak se pandemická situace vrací postupně do normálu. V rámci celé korporace tentokrát nejvyšší tržby i zisk vygenerovala herní divize Playstation následovaná divizí finančních služeb Sony. Meziročně tak celá korporace udržela stabilní výši tržeb i provozního zisku.