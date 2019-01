Nové značky neznamenají nové výrobce. Úspěšní se klonují, neúspěšní mizí

První případ štěpení značky už přišel už před pěti lety – když Huawei z produktové řady Honor udělal samostatnou značku, ptali jsme se, proč to dělá. Může to fungovat? Dnes vidíme, že to funguje náramně, vždyť Huawei+Honor je světová dvojka.

Úspěšné koncepty mají následovníky, takže je tu ZTE a Nubia, Oppo a jeho OnePlus a levné androidy Realme, Xiaomi vyčlenilo Pocophone a nedávno také Redmi. Trochu jiné je to s čínskou TCL, která vyrábí Alcately, BlackBerry a jiné. Mobily Nokia už také nemají mnoho společného s někdejší finskou legendou, kultovní americká Motorola už je v mobilech také jen obálka, kterou vlastní čínské Lenovo. Slábne HTC, dlouhodobě se nedaří Sony...

Možná to vypadá, že na trh přichází smartphony nových značek, ale opravdu to jsou jenom značky, výrobci naopak ubývají a přežívají jen ti silní.