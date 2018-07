Novinky v Google Pay: ukládání palubních lístků a přímé posílání peněz

Americký gigant začíná uvolňovat aktualizaci aplikace Google Pay, která přináší spoustu novinek. Google v prvé řadě slučuje funkce aplikací Pay a Pay Send do jedné. To znamená, že v rámci Pay budou moci uživatelé nově poslat nebo přijmout peníze od ostatních uživatelů. Funkce „Split the bill“, umožňuje rozpočítat společnou útratu a o zaplacení poměrně části požádat až pět dalších uživatelů Google Play. Funkce je zatím dostupná jen v USA, brzy se však ukáže i v Británii, a doufáme, že výhledově době i u nás.

V rámci Google Pay budete mít nově přehled i o vašich letenkách nebo lístcích na koncert. Elektronickou formu listu v Google Pay však musí podporovat i samotné firmy třetích stran. Aktuálně funguje Ticketmaster a Southwest Airlines, brzy by se však měly přidat další aerolinky, např. Singapore Airlines nebo evropský Vueling. Letenky i lístky na koncert tak máte v telefonu v elektronické podobě, která je akceptovatelná bez nutnosti jejich vytištění. Jsou uloženy po boku dárkových a členských karet.

Spravovat Google Pay nově můžete i ve webovém prohlížeči. Po přihlášení na stránky pay.google.com vidíte historii vašich posledních transakcí, můžete upravit svou adresu nebo přidat další platební metody. Jak fungují mobilní platby Google Pay (dříve Android Pay) si můžete přečíst v tomto článku.

Zdroj Google Blog