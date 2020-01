Novoroční předsevzetí? Huawei Mobile Services nahradí chybějící Google služby

Protože vyjednávání s americkou administrativou zatím nikam nevede, vytyčil si Huawei novoroční předsevzetí. V průběhu roku chce dokončit balík služeb HMS (Huawei Mobile Services), který bude náhradou nedostupného balíčku Google Mobile Services (GMS), resp. doplňkových služeb GMSCore, kterým se běžně přezdívá Google Play Services. A ty jsou jinak nedílnou součástí všech smartphonů s operačním systémem Android, které obdržely od Googlu potřebnou licenci.

Verze HMS 4.0 beta byla představena 27. prosince loňského roku, a její součástí je zatím 14 modulů. Jejich počet však v průběhu letošního roku naroste minimálně o devět dalších součástí! V počtu modulů a balíčků může Huawei prakticky konkurovat jen Samsung, a to se svými službami a navázanými aplikacemi. Jaké balíčky tedy aktuálně ve službě Huawei Mobile Services, označované též jako HMS Core, najdeme?



Sada součástí pro vývojáře zahrnuje přístup k mapovým podkladům, Huawei účtu, lokalizačním službám a ke cloudu

Account Kit umožňuje přihlášení k aplikacím použitím Huawei ID, Location Kit se stará o zpřesnění lokace uživatele, Map Kit zase vývojářům umožní rychle naprogramovat vlastní mapové aplikace, jedná se o ekvivalent Google Maps SDK. Drive Kit se zase stará o ukládání a správu uživatelských dat na cloudu. Z cloudu na zařízení lze poslat zprávy různého typu (Push Kit), balíček Analytics Kit, tj. náhrada za Google Firebase Analytics, se stará o analýzu uživatelského chování a sdružování dat. Samotný balíček služeb má i skenování QR kódů nebo tzv. Game Service, která je kopií Google Play Games.



V rámci možného „růstu“ jsou k dispozici modulu pro poslání zpráv a analýzu chování uživatelů

Ads Kit, který funguje podobně jako Google AdMob, se stará o personalizované reklamy, modul In-App Purchases zase vývojářům aplikací u smartphonů značky Huawei zpřístupní platformu pro in-app nákupy. A to je zřejmě jedna z nejdůležitějších součástí HMS vůbec. Tzv. Safety Detect zase slibuje integritu zařízení, bezpečnost aplikací, detekci podvržených URL a neautorizovaných přístupů do telefonu.



Nechybí ani to nejdůležitější pro vývojáře - modul pro zobrazení reklam v hrách a aplikacích a také modul pro in-game transakce

A pokud se novoroční přání Huawei vyplní, bude mít čínský výrobce do konce letošního roku hotovou kompletní sadu aplikací a služeb, která bude mít rámcově stejné funkce jako v balíku Google Mobile Services. Huawei se tak zbaví závislosti na americkém gigantovi a plně se osamostatní. Jistě, stále bude používat základní verzi Androidu, kterou však dovybaví o všechny své aplikace a také o aplikační obchod Huawei AppGallery (spuštěný v roce 2018). Zdá se, že americké sankce nakonec uškodí i Googlu, protože mu zde roste zdatná softwarová konkurence.

Je zde ale i druhý pohled na věc. HMS je vlastně to stejné co GMS. Jedná se o další proprietální řešení, jen není od Googlu, ale od Huawei. Pokud by čínský gigant balík HMS nabídl jako FOSS (Free and Open Source Software), mohl by být balík přístupný pro všechny výrobce, založený na otevřených standardech a pod open source licencí. A z toho by Googlu vyskočily vrásky na čele. Android se totiž od původního konceptu open-source za poslední roky vzdálil dost daleko.

Představení obchodu Huawei AppGallery:

