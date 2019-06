Novou síť se smartphony naučí pozvolna. Letos se má prodat pouze 5 milionů telefonů s 5G

Nástup technologie označované jako 5G do smartphonů rozhodně nebude nijak raketový. Podle prognózy uznávané agentury Strategy Analytics se má za celý rok 2019 prodat pouze 5 milionů chytrých telefonů s podporou sítí páté generace.

Na první pohled by se to mohlo zdát jako vysoké číslo, ale při odhadovaném objemu necelé půl druhé miliardy globálně prodaných chytrých telefonů za rok to je jen kapka v moři. Důvod je prostý – 5G síť potřebuje hlavně internet věcí, pro smartphony není v tuto chvíli klíčová.

První značky, které poskytnou nebo už prodávají telefony s podporou 5G, jsou Samsung, LG, Huawei, Xiaomi a OnePlus. Motorola nabízí alespoň rozšíření dvou LTE modelů v podobě krytu Moto Mods. Apple podle spekulací první 5G iPhone představí až v příštím roce. Ceny 5G smartphonů jsou zatím poměrně vysoké a nejnovější typ sítě provozuje zatím jen několik operátorů na světě.

Co budou umět 5G sítě: