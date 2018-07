Nový Computer prozradí, jak mobily a počítače určují svoji polohu

Srpnové číslo časopisu Computer se nese v duchu navigace a určování polohy. Systém GPS dnes již doplňuje ruský Glonass a konečně se rozjíždí i evropské Galileo, jehož centrála sídlí v Praze. Jaké příležitosti umístění Agentury pro evropský navigační družicový systém přináší naší zemi, nám prozradil v podrobném rozhovoru vládní zmocněnec Karel Dobeš.

Trendy: Jak streamovací hudební služby ovlivňují tvorbu hudby

Z krátkodobého pohledu vydavatelů může streamovaná hudba představovat záchranu hudebního průmyslu. Při dlouhodobějším výhledu ale může jít o opak.

Trendy: Revoluční bankovní aplikace Revolut

Získáte účet v mnoha měnách i kryptoměnách, můžete platit kartou po celém světě za nejlepší kurzy, ale výplatu si sem posílat nenecháte. Revolut je hračka pro geeky, užitečná věc pro cestovatele a možná skutečná revoluce v bankovnictví.

Technologie: Vliv taktu pamětí na výkon počítače

Zaměřili jsme se na to, zda a kdy má smysl pořizovat rychlé operační paměti, a to jak u platformy Intel, tak u AMD.

Seriál programování elektroniky: postavte si satelitní navigaci

Prázdniny jsou v plném proudu a čas přeje turistickým expedicím, vyjížďkám na kole a dalším sportovním aktivitám. Tentokrát si proto ukážeme, jak lze doma na koleni postavit jednoduchou GPS.

Rozhovor: určování polohy podle fotografie

Tým vědců z brněnského VUT vyvinul algoritmus, který dokáže z fotografie určit přesnou polohu jejího pořízení. Jejich geolokalizační projekt se dá využít třeba k pokročilé editaci snímků, využití však najde i u záchranných složek.

Cenová hlídka: grafické karty

Grafické karty se konečně dočkaly zlevnění, především díky opadající kryptoměnové horečce. Zlevňují ale i další komponenty, především SSD a paměti.

Časová osa: Historie společnosti Canon

Firma Canon si světovou slávu vydobyla zejména díky svým fotoaparátům. Působí ale i v dalších oblastech IT. Připomeňte si některé z jejích významných produktů a milníků v přehledné časové ose.

Téma: Vše o satelitních navigacích GPS, Glonass a Galileo

Satelitní navigace, záležitost dnes tak běžná jako výmol na dálnici. Avšak zatímco výmol vznikne tak, že někdo nedělá, co má, navigace je dílem lidí, kteří přesně věděli, co dělají. Je to úžasný systém, který kombinuje elektroniku, fyziku, matematiku, astronomii i softwarové inženýrství.

Jak mobily a počítače určují svoji polohu

Satelitní poziční systém není jedinou metodou, jak určit aktuální polohu mobilního telefonu. Zaměříme se na alternativy.

Rozhovor: česká centrála systému Galileo

Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) sídlí v Praze už šest let. Jaké jsou její hlavní úkoly a přínosy pro ČR? A jak moc nám ji ostatní země závidí?

Blíží se začátek školního roku a nastal nejvyšší čas vybrat vhodný notebook pro studenty. Notebooky jsme zařadili do dvou kategorií: s displejem 13,3" nebo 14" pro ty, kdo jej chtějí nosit neustále při sobě, a větší, ale výkonnější a pohodlnější patnáctky. Tradičně jsme důkladně otestovali výkon, výdrž a výbavu a výsledky najdete v nejpodrobnější srovnávací tabulce.

Léto je také časem zahradních oslav a pikniků. Taková událost si zaslouží kvalitní ozvučení, pro bezstarostné nasazení současně nesmí chybět baterie. Otestovali jsme proto bezdrátové reproduktory s udávaným výkonem alespoň 40 W.

