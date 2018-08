Nový design Xperií nezaujal. Sony prodalo nejméně smartphonů za posledních 8 let

Sony Corporation vydala hospodářské výsledky za druhé kalendářní čtvrtletí 2018 a zúčtování pro mobilní divizi nedopadlo vůbec dobře. Výrobce se poprvé po osmi letech nedostal s prodeji smartphonů přes 2 milionu kusů. Příčinou může být samozřejmě čím dál nasycenější a vysoce konkurenční trh, ale také fakt, že Sony po dlouhé době razantněji změnilo design smartphonů a nová podoba nemusela přilákat tolik zákazníků. K tomu se ale zatím výrobce oficiálně nevyjádřil.



Hospodářské výsledky divize Sony Mobile (Zdroj: Sony)

Sony Mobile už dříve nastavilo vnitřní procesy tak, aby bylo schopno vykazovat alespoň mírný zisk už při ročních prodejích okolo 10 milionů kusů. I tento skromný cíl byl ale špatnými výsledky z druhé kvartálu ohrožen. Výrobce se potýká z poklesem poptávky zejména na evropských trzích. S tím může souviset i opožděné uvedení vlajkového modelu Xperia XZ2 Premium, který má do Evropy přijít až v průběhu srpna.

V závěru měsíce výrobce na veletrhu IFA 2018 v Berlíně představí pravděpodobně model Xperia XZ3, který by měl podle neoficiálních spekulací přinést jen drobná vylepšení, ale designově se příliš měnit nebude. To by na zvrácení klesajícího trendu nemuselo stačit. Sony Mobile ve druhém čtvrtletí vygenerovalo tržby 132,5 miliardy jenů (cca 25,9 miliardy korun) a skončilo v provozní ztrátě 10,8 miliardy jenů (cca 2,11 miliardy korun).



Finanční výsledky Sony Corporation podle jednotlivých divizí (Zdroj: Sony)

Dobrou zprávou je, že celá společnost Sony Corporation si vedla dobře a jedinou živořící divizí vedle Sony Mobile už bylo jen studio Sony Pictures, kde se ale více projevují sezonní vlivy filmového průmyslu. Tahounem korporace je herní divize Playstation, hudební vydavatelství Sony Music a také výroba polovodičů, zejména fotografických senzorů do mobilních zařízení.

Aktuálními modely Sony na českém trhu jsou Xperia XZ2 a XZ2 Compact: